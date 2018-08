Deutschland schwitzt: Arbeiten bei Temperaturen über 30 Grad

"Ich muss jeden Tag 700 Kisten schleppen"

Dabei belebt die Hitze sogar so manches Geschäft: Kühle Getränke und Wasserkästen sind momentan richtig beliebt. Ganz zum Leidwesen von Getränkelieferant Mahmut Saril. Er schleppt zurzeit so viele Kästen, wie schon lange nicht mehr: "Ich habe richtig viel zu tun. Jeden Tag muss ich 600 bis 700 Kisten abladen. Ich hoffe, dass die Temperaturen jetzt langsam wieder runter gehen, damit ich weniger abladen muss."

"Ferguson" erfrischt sich am Checkpoint Charlie mit kaltem Wasser.

Not macht erfinderisch

"Ferguson" hingegen ist mittlerweile auf die Hitze vorbereitet. In Uniform steht er den ganzen Tag in der prallen Sonne am Checkpoint Charlie in Berlin und stempelt Pässe aus der ganzen Welt. "Wir haben kaltes Wasser und spritzen uns damit immer wieder ab. Das erfrischt uns", sagt "Ferguson".