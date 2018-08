Diskussionen in Griechenland: Haftverlegung eines Terroristen

Wird in Griechenland ein Terrorist in den offenen Vollzug verlegt? Dimitris Koufodinas galt als Kopf der Untergrundorganisation "17. November". Vor fast 20 Jahren stellte er sich der Polizei und wurde später zu 16 Mal lebenslänglicher Haft verurteilt. Nun soll der ehemalige Terroristen-Chef von einem Hochsicherheitsgefängnis in den offenen Vollzug verlegt werden.