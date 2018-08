Hai-Alarm am Strand auf Mallorca

Am Strand von Cala Domingos waren einige Touristen - vor allem Briten und Franzosen - in Panik, nachdem sie einen 3 Meter großen Hai gesichtet hatten. Einige Strandbesucher waren vorr dem Hai auf einen Felsen geflüchtet, auf mehreren Videos ist zu hören, wie Kinder schreien, weil sich as Tier der Stelle näherten, an der sie sich aufhielten.