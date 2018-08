Italienisches Gericht lässt 44 Jahre alten russischen Ex-Senator frei

Ein italienisches Gericht hat den früheren russischen Senator Dmitry Krivitsky freigelassen. Er wird in Russland per Haftbefehl gesucht und war deshalb in Italien festgehalten worden. In seinem Heimatland wirft die Justiz dem 44-Jährigen Bestechung vor. Nach Angaben seines Anwaltes liege in Italien aber nichts gegen ihn vor. Deshalb habe ein Gericht entschieden, den Ex-Senator freizulassen.