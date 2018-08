Muse von Lady Gaga: 'Zombie Boy' Rick Genest stirbt mit 32

Seine Leiche wurde am Mittwoch in seinem Haus im kanadischen Montreal gefunden. Die Polizei hat den Tot als Selbstmord eingestuft.

Besser bekannt unter seinem Spitznamen Zombie Boy, ist Genest mit seinen Knochen-, Muskel- und Organ-Tattoos berühmt geworden, die seinen kompletten Körper bedecken. Internationalen Ruhm erlangte er 2011, als er in Lady Gagas Musikvideo zu Born This Way auftrat.

Genest ist auch in den Zeitschriften GQ und Vogue abgebildet worden, und eine riesige Bronzestatue vom berühmten britischen Bildhauer Marc Quinn, die ihn zeigt, soll im kommenden Jahr im Londoner Wissenschaftsmuseum ausgestellt werden.

US-Popstar Lady Gaga sagte am Freitag, sprach vom niederschmetternden Tod ihres "Freundes". Auch sie sprach von "Suizid". Ihrer Community sagte sie "wenn Du leidest, ruf heute einen Freund oder deine Familie an. Wir müssen uns gegenseitig retten."

Das Tabu um psychische Gesundheit und psychische Probleme müsse endlich gebrochen werden, so Gaga.

In einem anderen Tweet fügte sie hinzu: "Güte und geistige Gesundheit sind keine einmalige Sache."

Genests entschied sich bereits mit 15 Jahren, ein "lebendes Skelett" zu werden. Damals beschäftigte er sich mit einer Hirntumordiagnose.

"Mir wurde gesagt, ich könnte sterben oder entstellt zurückgelassen werden; ich schätze, deswegen war ich vom Morbiden und Makabren besessen", sagte Genest dem Spiegel 2016. "Die Operation zur Entfernung des Tumors verlief reibungslos, aber seitdem weiß ich, dass das Leben zu kurz ist, um meine Träume von Tätowierungen und Körperveränderungen nicht zu erfüllen."

Wenn Sie selbst deprimiert sind, können Sie sich in Deutschland per Chat, Mail oder telefonisch kostenlos und anonym unter 0800/111 0 111 beraten lassen. Ein muslimisches Beratungstelefon gibt es rund um die Uhr unter 030 - 44 3509 821 (oder wenn nicht in Deutschland: 0049 - 30 / 44 35 09 821). In Österreich können Sie sich unter der Telefonnummer 142 beraten lassen oder im Internet. In der Schweiz hilft die Dargebotene Hand im Internet und unter der Telefonnummer 143.