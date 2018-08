Ganz in Weiß: Sardinien nach seltenem Hagelsturm

Während die Temperaturen in weiten Teilen Europas steigen, wurde Sardinien am Donnerstag von einem seltenen Hagelsturm heimgesucht.

Die italienische Insel war anschließend mit einer Decke aus weißen Hagelkörnern bedeckt. Lokalen Medien berichteten über den Sturm, nachdem die Temperatur in der Gegend deutlich gesunken ist.

In den Alpen gab es in der Region Tirol von ungewöhnlich starke Sturzfluten. Die Gewitter ließen auch Bäche in Vorarlberg überlaufen, was zu dramatischen Strömungen führte.