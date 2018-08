Der Schuh des Tennisspielers Noah Rubin zerlegt sich auf dem Platz bei den Citi Open in Washington DC. Die Schuhsole 22-Jährigen löste sich, sodass er im zweiten Satz das Schuhwerk wechseln musste. Trotzdem gewann er am Ende das Spiel gegen John Isner. Den kaputten kaputten Schuh warf Rubin in die Menge, ein Tennisfan durfte ihn behalten.