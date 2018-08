Bis zu 46 Grad: In Portugal brennt's

Im ganzen Land kämpfen mehr als 700 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Brände waren bei Temperaturen von gebietsweise 46 Grad Celsius ausgebrochen. Östlich der Hauptstadt Lissabon mussten Straßen aufgrund von Waldbränden gesperrt werden.

Um die Bevölkerung angesichts der außergewöhnlichen Hitze und der hohen Waldbrandgefahr zur Vorsicht aufzurufen, verschickten die portugiesischen Behörden Textnachrichten. Die derzeitige Wetterlage erinnert an den Sommer 2003, als in Portugal 1300 vor allem ältere Menschen in Folge der Hitze ums Leben kamen.