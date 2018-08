Gespräche zwischen USA und Nordkorea bei ASEAN-Treffen

Unter anderem das Thema Nordkorea beschäftigte die Teilnehmer des ASEAN-Außenministertreffens in Singapur. Der Verband der südostasiatischen Staaten hat zehn Mitgliedsländer, als Gäste nahmen in diesem Jahr unter anderem die Außenminister Chinas, Wang Yi, der Vereinigten Staaten, Mike Pompeo, und Nordkoreas, Ri Yong Ho, an dem Treffen teil. Es kam zu einem Treffen der Diplomaten aus Washington und Pjöngjang.