Beiden Rappern drohen 7 Jahre Haft nach Schlägerei am Flughafen

Die beiden Rapper Booba und Kaaris, die sich am 1. August am Flughafen Paris Orly zusammen mit neun anderen Personen eine wüste Schlägerei geliefert hatten, sind nach der Anhörung vor einem Richter in Créteil in zwei verschiedene Gefängnisse geschickt worden. Dort sollen sie auf ihren Prozess warten, der für den 6. September anberaumt ist. Wegen der Gewalt am Flughafen drohen Booba und Kaaris sieben Jahre Haft.und eine Geldstrafe von 100.000 Euro.

Auch vor und im Gericht in Créteil kam es zu tumultartigen Szenen. Anhänger beider Rapper waren zahlreich vertreten. Das Lager von Booba fast komplett in Klamotten von seiner Marke "Unkut", während die Fans von Kaaris dessen Label "Jeune Riche" bevorzugen. Erst um 21 Uhr 30 am Freitagabend fand die Anhörung der beiden ehemals befreundeten und später verfeindenten Musiker statt.