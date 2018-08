Waldbrände wüten in Portugal

Die Hitzewelle hat Portugal weiterhin im Griff: An der Algarve ist ein Waldbrand ausgebrochen, die Kleinstadt Monchique musste am Freitag komplett evakuiert werden. Etwa 700 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Ein Anwohner erzählt: "Dort drüben rechts, da konnten wir den schwarzen Rauch sehen." Die Flammen seien nur 500 Meter von seiner Küche entfernt gewesen.

Hitzewelle 2017: Verherrende Waldbrände

Das Feuer hatte sich in einem schwer zugänglichen Gebiet ausgebreitet, elf Helikopter sind deshalb im Einsatz. Monchique ist allerdings nicht die einzige Region, die von Waldbränden betroffen ist: In ganz Portugal wüteten am Freitag die Flammen.

Bereits im vergangenen Jahr waren mehr als 60 Menschen durch Waldbrände ums Leben gekommen. Auch 2017 war Portugal von einer Hitzewelle betroffen - genauso wie in diesem Jahr.