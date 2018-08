Alle im Gummiboot: Europa in der Hitze - 10 der heftigsten Fotos

Waldbrände in Portugal, Temperaturen über 45° C in Spanien, eine weitere Hitzewelle in deutschsprachigen Regionen in der kommenden Woche - die extreme Wetterlage hält die Menschen in Europa in Atem. Viele - nicht nur ältere - Menschen stöhnen europaweit unter der Hitze.

Im Norden von Europa sind viele nicht an die hohen Werte gewöhnt. So bietet ein Supermarkt in Helsinki wegen der hohen Nachttemperaturen Schlafplätze neben dem Kühlregal an.

In der Schweiz haben mehr als 5.000 Menschen bei heißen Temperaturen von deutlich über 30°C - viele von ihnen in Gummibooten und auf Luftmatratzen - die Klippenspringer auf dem Urner See beobachtet. So lässt sich die Hitze aushalten...

Die Zuschauer beim Red Bull Cliff Diving REUTERS/Denis Balibouse

Mit einem kühlen Getränk im Wasser in Sisikon REUTERS/Denis Balibouse

Und das wollten die Zuschauer in der Schweiz sehen: Sprünge vor spektakul¨ärer Kulisse...

Adriana Jimenez aus Mexiko beim Red Bull Cliff Diving REUTERS/Denis Balibouse

Jetzt hat die Hitzewelle nach Portugal und Spanien auch Italien erreicht, dabei war es in Rom am Sonntag mit etwa 32°C nicht wärmer als in weiten Teilen Deutschlands. Einige Pilger, die im Vatikan auf Papst Franziskus warteten, stöhnten unter der Hitze.

Warten auf den Papst im Vatikan REUTERS/Max Rossi

Viele suchten unter Sonnenschirmen Schutz...

Sonntag im Vatikan REUTERS/Max Rossi

In Lissabon suchten die Touristen bei Temperaturen von über 40°C Abkühlung in den Springbrunnen der portugiesischen Hauptstadt.

Abkühlung in Lissabon REUTERS/Rafael Marchante

Viele Strände in Europa sind dieser Tage mehr als überfüllt...

Am Strand von Benidorm in Spanien REUTERS/Heino Kalis

San Sebastian am ersten August-Wochenende REUTERS/Vincent West

------------------

In Helsinki in Finnland hat ein Supermarkt Kunden dazu eingeladen, neben dem Kühlregal zu übernachten.

Sommernacht in Helsinki Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/via REUTERS

Einige fanden das offensichtlich recht gemütlich.

Neben dem Kühlregal in Helsinki Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/via REUTERS

------------