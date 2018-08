Flammeninferno in Nordkalifornien

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben ein weiteres Todesopfer gefordert. Im Norden von Sakramento starb ein Mitarbeiter einer Elektrizitätsgesellschaft. Damit hat sich die Zahl der Todesopfer auf sieben erhöht. In den vergangenen Wochen waren dort bereits zwei Feuerwehrleute und vier Anwohner ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden in der Nacht in Sicherheit gebracht.