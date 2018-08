Für Urlaub zu heiß?

Leere Straßen und Cafés in Evora im Urlaubsparadies Portugal. Bei Temperaturen um die 45 Grad zogen viele Besucher das kühle Hotelzimmer vor.

Wegen der Hitze und Brandgefahr herrscht in vielen Regionen bis Montag Alarmstufe rot. Danach dürften die Temperaturen unter die 40 Grad-Marke fallen.

Heiße Luft aus Nordafrika bescherte der Iberischen Halbinsel die größte Hitzewelle seit 2003.

Mit schweren Folgen: In Spanien starben in der vergangenen Woche drei Menschen an den Folgen des Wetters. Die Behörden gaben eine Hitzewarnung für Mittelspanien heraus. Besonders hart trifft es Andalusien und die Extremadura.

Mit einem Hitzerekord in Spanien ist in diesem Sommer aber nicht zu rechnen, so die Meinung bei Wetterdiensten. Der wurde erst im vergangenen Jahr aufgestellt mit 47,3 Grad bei Cordoba.