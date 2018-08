Hochspannung im Kosovo

Am Samstag lief eine Frist ab, die die Europäische Union dem Land gesetzt hatte, um eine Regelung der Autonomie für die serbische Minderheit vorzulegen. Das Kosovo hatte die Umsetzung einer getroffenen Vereinbarung jahrelang hinausgezögert.

Vorsorglich sperrten Soldaten der NATO-Schutztruppe KFOR die Zufahrten zum östlich von Mitrovica gelegenen Gazivoda-Stausee an der Grenze zwischen dem Kosovo und Serbien. Der See versorgt große Teil des Kosovo mit Strom und Wasser. Vorher hatte das Gerücht die Runde gemacht, albanische Einheiten könnten den Serben die Kontrolle über den See entreißen. Die serbische Armee war daraufhin in Kampfbereitschaft versetzt worden.

Hashim Thaci, Präsident des Kosovo bemühte sich am Samstag um Entspannung, er sicherte eine baldige Vorlage einer Autonomieregelung zu. Die serbische Minderheit im Kosovo umfasst rund zwei Millionen Menschen und bildet im Norden des Landes eine lokale Mehrheit.