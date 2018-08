Schweizer Polizei bestätigt 20 Tote bei Ju-52-Absturz bei Flims

Auf einer Pressekonferenz an diesem Sonntag hat die Polizei in Flims den Tod von 20 Menschen beim Absturz einer Oldtimer-Juncker bestätigt.

Die Maschine, die seit Jahren Rundflüge für Touristen durchführte, war am Samstag am Piz Segnas bei Flims in 2.450 Metern Höhe abgestürzt.

Auf ihrer Internetseite hatte die Gesellschaft "Ju Air" über das Unglück informiert.

Dort heißt es "Eine Ju-52 der JU-Air ist am Samstag, 4. August verunglückt. Das Team der JU-Air ist tief traurig und denkt an die Passagiere, die Crew und Familien und Freunde der Verunglückten. Die Kantonspolizei hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet: 081 257 77 77."

Der Flugbetrieb der JU-Air ist bis auf weiteres eingestellt.

Bereits gekaufte Tickets und Fluggutscheine behalten ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen über den künftigen Flugbetrieb erhalten Sie so bald wie möglich

Die Polizei hatte schon am Samstag bestätigt, dass es scih um die sogenannte "Tante Ju", das Flugzeug JU52HB-HOT handelt.

Freunde von Oldtimer-Fl¨¨ugen sind bestürzt.