Vor US-Sanktionen: fünf neue Flugzeuge für veraltete Flotte von IranAir

Grund für die neuen Sanktionen: das Aus des Atomdeals

Die Sanktionen beschlossen hat US-Präsident Donald Trump im Mai dieses Jahres. Damals entschied Trump, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen. Da Flugzeugbauer auf viele Teile aus den USA angewiesen sind, können sie also in Zukunft nur noch schwer ihre Ware in den Iran liefern.

Wohin mit den bereits produzierten Flugzeugen?

20 Flugzeuge hat IranAir bei der Firma ATR bestellt. Es gilt als unwahrscheinlich, dass ATR noch alle Maschinen in den Iran bringen kann. Stattdessen sucht die Firma wohl schon nach alternativen Käufern für die restlichen Flugzeuge, die sich bereits in der Produktion befinden.