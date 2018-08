Nach einem der schwersten Flugzeugunglücke in der Geschichte der Schweiz gehen die Bergungsarbeiten weiter. Das Oldtimer-Flugzeug mit 20 Passagieren an Bord war am Samstag am Berg Piz Segnas bei Flims in Graubünden abgestürzt. Alle Insassen kamen ums Leben.

Das Unglück gibt den Behörden weiter Rätsel auf. Laut Polizei hatte das Flugzeug keinen Notruf abgesetzt. Beide Piloten hatten jeweils mehr als 30 Jahre Flugerfahrung.