Joël Robuchon - Koch mit den meisten Sternen - im Alter von 73 in Paris gestorben

Für die Franzosen war Joël Robuchon der "Papst unter den Köchen", er hielt den absoluten Rekord an Sternen im "Guide Michelin*. Jetzt ist Joël Rebuchon im Alter von 73 Jahren in Paris gestorben.

Seinen ersten Stern erhielt der Gastronom, der sehr oft schwarz gekleidet war, im Jahr 1981 für sein Restaurant Jamin in Paris.

Rebuchon kam aus einfachen Verhältnissen in Poitiers in Westfrankreich: sein Vater war Maurer, seine Mutter Hausfrau. Am Ende seines Lebens gehörten etwa 30 Restaurants zu seinem Imperium.

Bekannt war er vor allem für seinen Kartoffelbrei: "la purée" aus mit der Schale gekochten Kartoffeln, mit viel Butter - und vor allem ohne Mixer hergestellt. Robuchon sagte, f¨ür ihn sei das "purée" so etwas wie die "Madeleine" für Proust. Im Roman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" (1913) ist der Moment, in dem der Junge sich an dem Moment der Madeleine (eines Biskuitkuchens) erinnert, DER Moment der Kindheitserinnerung.

Der Sternekoch erlag in der Nacht auf Montag in Paris einem Krebsleiden.

Frankreich verliere einen großen Chef, schreiben viele auf Twitter. "Chef" ist auf französisch der Chefkoch in der Restauranküche.