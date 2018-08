Nach Waldbränden: Neue Feuerwehr- und Polizeichefs in Griechenland

Die verheerenden Waldbrände in Griechenland mit mindestens 91 Toten haben personelle Konsequenzen: Die Regierung Griechenlands entließ die Chefs von Polizei und Feuerwehr. Ihre Entlassung war in der öffentlichen Debatte mehrfach gefordert worden. Bereits am Freitag war Griechenlands Katastrophenschutzminister Nikos Toskas zurückgetreten.