Obdachlosen macht die Hitze zu schaffen

Obdachlosen macht nicht nur die Kälte im Winter zu schaffen, sondern auch die aktuelle Hitze im Sommer. Manche finden die sogar schlimmer. Muriel, Obdachlose in Paris, sagt etwa: "Wir haben uns in den Schatten gestellt. Es ist so heiß, gerade an den Wochenenden, weil die Hilfsorganisationen dann geschlossen haben und ich mich nicht unterstellen kann. Also hängen wir von morgens bis abends hier rum." Ibrahim ist auch obdachlos und drückt sich noch drastischer aus: "Wir sind tot, man sieht es. Ich bin seit 2004 obdachlos. Ich habe eine Frau und Kinder. Wir stehen alle auf der Straße. Man hat den Eindruck, dass wir leben, doch das tun wir nicht."