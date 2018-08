Anschlag auf Maduro? "Sie beschuldigen ohne Beweise"

Nach dem vermeintlichem Anschlag auf Venezuelas sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro gibt es viele offene Fragen.Beweise werden nicht vorgelegt, nun werden Zweifel an der offiziellen Version laut. Dazu der Venezuela-Experte und Autor Raul Gallegos.

Christina Giner, Euronews:

"Die Opposition bezweifelt den Anschlag.Können wir annehmen, dass es einen Anschlag auf den venezolanischen Präsidenten gegeben hat?"

Raul Gallegos:

"Nein, wir können das nicht für selbstverständlich halten. Die Realität in Venezuela ist sehr komplex, wie wir im Laufe der Jahre, insbesondere unter der Chávez-Regierung, gesehen haben. Sowohl Chávez als auch Maduro beschuldigten ohne Beweise, Kolumbien und andere Akteure, sie ermorden zu wollen. Bis jetzt haben wir auch hier keine Beweise gesehen. Anzunehmen, dass es tatsächlich einen Anschlag auf das Leben des Präsidenten gab, ist ziemlich riskant".

Christina Giner:

"Welche Schritte kann Präsident Maduro nun unternehmen? Und welche Konsequenzen hätte dies für den politischen Prozess in Venezuela"?

Raul Gallegos:

"Die Maßnahmen, an die ich denke, werden eine Eskalation dessen sein, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Eine viel aggressivere Regierung, die diejenigen festnimmt oder verhaftet, die sie als Feinde betrachtet, insbesondere innerhalb der Sicherheitskräfte und innerhalb der Opposition. Das betrifft jede Gruppe, die gegen ihn ist und ganz besonders die Bewegung, die sich als Dissidenten der Maduro-Regierung betrachten".

Cristina Giner:

Glauben sie, dass die sechs Personen die verhaftet wurden, zu einem organisierten militärischen Widerstand gehören?

Raul Gallegos:

Wir müssen sehen, wer sie sind. Die Regierung war in den letzten sechs Monaten sehr aktiv bei der Festnahme von Angehörigen der Streitkräfte, die in irgendeiner Weise auffällig wurden. Das waren keine Menschen, die versucht haben Maduro zu beseitigen".