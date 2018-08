Italien: Erdrutsch im Val Ferret tötet Ehepaar

Im Nordwesten Italiens musste entlang eines Bergtals evakuiert werden, nachdem ein riesiger Erdrutsch mehrere Autos von einer viel befahrenen Straße drängte. Ein Ehepaar kam dabei ums Leben, da es ihnen nicht gelang sich aus ihrem Auto zu befreien.

200 Menschen saßen über Nacht in dem malerischen Tal in der Nähe der Stadt Courmayeur fest. Erst am darauffolgenden Tag konnten sie gerettet werden, Hubschrauber flogen die Menschen aus.

Das Val Ferret, am Fuße des Mont Blanc, ist ein beliebtes Ziel für Touristen, die gute Wanderwege und spektakuläre Aussichten suchen.