Moskau setzt in der Zentralafrikanischen Republik getötete Journalisten bei

In Moskau sind die drei in der Zentralafrikanischen Republik getöteten Journalisten beigesetzt worden. Orchan Dschemal, Alexander Rastorgujew and Kirill Radtschenko wurden rund 200 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangui tot aufgefunden. Sie seien von einer Gruppe Bewaffneter getötet worden, sagte der zentralafrikanische Informationsminister Ange Maxime Kazagui.