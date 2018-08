Tausende Flugreisende blockiert: Polizeieinsatz am Flughafen Frankfurt im Terminal 1-A

Am Flughafen Frankfurt gibt es einen Einsatz, den den Bundespolizei bestätigt hat. Auf Twitter wird über einen Stopp der Boardings im Bereich A des Terminal 1 und die Räumung mehrerer Ebenen informiert. Tausende Flugreisende sind betroffen.

Offenbar ist ein Mann mit einem Kind während einer Sicherheitskontrolle weitergegangen und ist ohne kontrolliert zu sein in den Sicherheitsbereich gelangt. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Der Vorfall erinnert an den Zwischenfall am Flughafen München, der zu hunderten Flugausfällen und vielen Verspätungen geführt hatte.

Im Bereich A im Terminal 1 werden die Flüge der Lufthansa abgewickelt.

In Hessen hat an diesem Montag die Schule wieder begonnen, aber wegen der vielen internationalen Reisenden herrscht am Flughafen Frankfurt natürlich auch im August Hochhbetrieb.