Deutsche Ryanair-Piloten streiken am Freitag

Piloten der Billigfluggesellschaft Ryanair streiken ab Freitag auch in Deutschland. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat alle angestellten Piloten an deutschen Ryanair-Standorten zu einer 24-stündigen Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Welche Flüge konkret ausfallen, war vorerst unklar. Der Gewerkschaft zufolge kann der Streik alle Verbindungen von und nach Deutschland betreffen.

Ebenfalls am Freitag wollen Ryanair-Piloten in Irland, Schweden und Belgien streiken. Bisher hatten nur die Iren an einzelnen Tagen die Arbeit niedergelegt. Ryanair hat zunächst 146 von 2400 am Freitag geplanten Flügen in Europa abgesagt.

Die Vereinigung Cockpit wirft Ryanair vor, eine Lösung im Tarifstreit zu blockieren. Gewerkschaftschef Martin Locher sagte, Ryanair habe jedwede Personalkosten-Erhöhung kategorisch ausgeschlossen.

Die Piloten wollen bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen durchsetzen. Ryanair hatte sich jahrzehntelang gegen Gewerkschaften und tarifliche Vereinbahrungen gewehrt.

Ryanair informiert über die Flugausfälle