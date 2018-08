2.000 Geflüchtete in einer Woche: Sporthallen als Aufnahmelager

Da immer mehr Menschen in Spanien ankommen, sind die Hotspots im Süden überlastet, allein in der vergangenen Woche sind hier 2.000 Migranten eingetroffen.

Die Behörden tun, was sie können. In Malaga sind drei Sporthallen in Aufnahmelager umgewandelt worden, und in Algeciras werden Geflüchtete auf Schiffen der Küstenwache untergebracht. Weil es nicht genug Plätze gibt, sind 600 Menschen seit monat im Hafen gestrandet.

Auch wenn einige von Chaos sprechen würden, bleiben die Menschen in Spanien noch immer sehr tolerant. Sie stehen mehrheitlich hinter der Entscheidung der Regierung, die Hilfsschiffe ankommen zu lassen - obwohl sie sagen, das sei nicht Spaniens Problem, sondern Europas Problem und sollte auch als solches behandelt werden."