73 Jahre nach der Atombombe: Nagasaki gedenkt

Mit einer Gedenkveranstaltung ist in der japanischen Stadt Nagasaki der Jahrestag des Atombombenabwurfs durch die US-Armee begangen worden. Drei Tage nach Hiroshima griffen die Amerikaner auch Nagasaki mit einer Atombombe an. Erstmals nahm mit Antonio Guterres ein Generalsekretär der Vereinen Nationen an der Zeremonie teil.