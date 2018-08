Abgemagert, aber lächelnd: Wie geht es Asma Assad (42)?

Mit einem Foto von Syriens Präsident Baschar al-Assad im Krankenhaus neben seiner sichtlich abgemagerten, aber lächelnden Frau Asma hat die Regierung offiziell auf Twitter die Erkrankung der First Lady angekündigt. Später richtete sich Asma Assad selbst mit einer Nachricht an das syrische Volk.

Die Facebook-Seite der syrischen Präsidentschaft gab bekannt: Asma Assad leide an Brustkrebs. Dieser sei in einem frühen Stadion diagnostiziert worden. Offenbar wird die Präsidentengattin in einem nicht näher genannten Militärkrankenhaus in Syrien behandelt.

Asma Assad ist am 11. August 1975 in London geboren, hat dort studiert und als Investmentbankerin gearbeitet. Im Jahr 2000 hat die geborene Asma Akhras den aktuellen Präsidenten - der bevor er seinem Vater nachfolgte Augenarzt war - geheiratet.

Asma Assad ist die Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter: Hafez (2001 geboren), Zein oder Zeyn (2003 geboren) und Karim (2004 geboren).

Asmas Vater Fawaz Akhras ist Kardiologe und war- um sein Studium abzuschließen - nach Großbritannien ins Exil gegangen, ihre Mutter Sahar Otri hatte für die syrische Botschaft in London gearbeitet. Mohamed Amjahid von der ZEIT hatte für sein Portrait von Asma Assad versucht, die Familie im Londoner Vorort Acton zu kontaktieren, stand aber dort vor verschlossenen Türen.

Zuletzt wurde die einst als "Wüstenrose" von vielen verehrte Wirtschafts- und Finanzexpertin wegen ihres Schweigens zum Krieg in Syrien kritisiert. Nur noch wenige Anhänger der syrischen Regierung schwärmen weiter von ihr. Asma Assad spricht Englisch, Arabisch, Französisch und Spanisch.

In der Twitter-Botschaft schreibt Asma Assad: "Ich gehöre zu diesem Volk, das der Welt zeigt, was Standhaftigkeit, Stärke und der Kampf gegen Schwierigkeiten bedeuten... Und meine Entschlossenheit kommt von Eurer Entschlossenheit und von Eurer Standhaftigkeit in den vergangenen Jahren."

