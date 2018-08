Flieger, grüß mir die Sonne

Am Samstag öffnet sich ein Zeitfenster für den Start einer besonderen Mission. Nicht weiter hinaus in die Weiten des Weltalls will die NASA ihre Sonde "Parker" schicken, sondern zu unserem wichtigsten Nachbarn: der Sonne. Die Mission ist trotzdem etwas Besonderes. Bis auf einen Abstand von rund 6,2 Millionen Kilometern wird sich Parker an die Sonnenoberfläche annähern. Klingt weit entfernt, es ist aber der erste menschengemachte Besuch in der Atmosphäre eines Sterns.