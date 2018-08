Ford produziert 10-millionsten Mustang

Ford hat in Michigan den 10-millionsten Ford Mustang produziert. Der Autobauer knackte die Marke im US-Werk in Flat Rock. Seit mehr als fünf Jahrzehnten baut Ford dort den Mustang, den derzeit meistverkauften Sportwagen der Welt.

"Der Mustang wird heute in 146 Ländern verkauft“, sagte Kumar Galhotra, Präsident von Ford in Nordamerika. "Er ist das meistverkaufte Sportcoupé in Deutschland und, natürlich, das meistverkaufte Sportcoupé in den USA."

Schon 1964 kam das erste Mustang-Modell auf den Markt. Beworben wurde es als Familienauto mit Designanspruch. Den ersten Mustang kaufte damals die Lehrerin Gail Wise. "Vor 54 Jahren habe ich mir ein Auto gekauft und wir reden immer noch darüber. Ich fühle mich mit 76 Jahren wie ein Filmstar - genau wie mit 22 Jahren", sagte Wise.

In Europa bietet Ford den Mustang erst seit drei Jahren an. Mehr als 38.000 Exemplare wurden hier verkauft.