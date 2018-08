Jemen: Luftangriff auf Schulbus tötet über 40 Menschen

"Der Angriff geschah in der Mitte des Marktes und zielte auf einen Bus mit Kindern“, sagte ein Augenzeuge. "Unsere Läden waren geöffnet und die Kunden gingen wie üblich umher. All die, die getötet wurden, waren Ortsansässige, Kinder und Ladenbesitzer."

Der Ort des Luftschlags im Norden des Bürgerkriegslandes wird von den Huthi-Rebellen kontrolliert. Die Rebellen machen eine Militärkoalition unter Führung von Saudi-Arabien für den Angriff verantwortlich.

Der Sprecher der Militärkoalition, Turki al-Malki, gab Luftangriffe in der Provinz Saada am Donnerstag zu. Die Bombardements hätten den Huthi-Rebellen in der Region gegolten - als Vergeltungsaktion für einen Raketenangriff dieser in der Nacht zuvor.