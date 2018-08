Euro fällt auf Jahrestief

Der Euro ist am Freitag auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gesunken, Ein Euro kostet am Morgen noch 1,1432 Dollar

Laut Financial Times ist die Europäische Zentralbank besorgt über die Auswirkungen der fallenden Lira auf europäische Banken - besonders in Spanien, Italien und Frankreich.

Die türkische Lira ist am Freitag um 7 Prozent gefallen - in ihrem größten Tagesverlust seit der Finanzkrise von 2001. Dafür sind unter anderem der Streit mit den USA sowie eine Kombination aus hoher Inflation und niedrigen Zinsen verantwortlich.

Politische Ängste beherrschen die Devisenmärkte

Auch der britische Aktienindex FTSE 100 musste am Freitag Verluste hinnehmen. Dabei spielte neben dem Fall der Lira auch der schwache russsiche Rubel eine Rolle. Aktien von Unternehmen mit großen Aktiviitäten in den Schwellenländern verloren an Wert.

Die globalen Devisenmärkte sind in diesem Sommer vor allem von politischen Ängsten geprägt, von den Sanktionen der USA gegen Russland und die Türkei bis hin zu wachsenden Spannungen im Nahen Osten und in Europa.