Ist Mesut Özil ein Vorteil für die Bewerbung der Türkei um EM 2024?

Der Fall Mesut Özil ist ein Argument gegen Deutschland und für die Türkei bei der Bewerbung um die Fußball-Europameisterschaft 2024, das meint der Verantwortliche des türkischen Fussballverbandes (TFF) Servet Yardımcı in einem Interview mit "Inside World Football". Der Rassismus-Streit, in den Mesut Özil in Deutschland verwickelt sei, könnte sich im kommenden Monat vorteilhaft für die Türkei auswirken, zitiert die Internetseite den Unternehmer und Fußball-Funktionär.

Zum Fall Özil sagte Servet Yardımcı: "Es ist eine internationale Geschichte und diese ist sehr unvorteilhaft. Ich hoffe, das wirkt sich zu unserem Vorteil aus, denn er hat das ganz und gar nicht verdient. Die Jungs, die unter öffentlicher Beobachtung stehen, sollten unsere Hilfe erhalten. In der Türkei heißen wir alle willkommen egal, welche Religion oder welche Wurzeln sie haben."