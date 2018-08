Neue Kommissarin für Menschenrechte: Bachelet übernimmt Amt

Sie war zuletzt die erste Präsidentin in ihrem Heimatland Chile und amtierte von 2006 bis 2010, sowie von 2014 bis 2018. In der Zwischenzeit leitete Bachelet die UNO-Frauen-Organisation UN Women, die sich für die Gleichstellung und Rechte von Frauen einsetzt.

"Sie übernimmt jetzt ein Amt, für das sie perfekt geeignet ist", sagte UN-Generalsekretär António Guterres. "In diesem Jahr, in dem wir den 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte feiern, könnte ich mir keine bessere für dieses Amt vorstellen. Sie hat die Dunkelheit der Diktatur erlebt."

Bachelet, eine Sozialistin, war in ihrem Heimatland während der Diktatur inhaftiert und gefoltert worden. Nach Jahren als Präsidentin wird sie nun in einer schwierigen Zeit Menschenrechtskommissarin. Weltweit sind Menschenrechte bedroht, und laut der Organisation Freedom House steckt die Demokratie in ihrer größten Krise seit Jahrzehnten.