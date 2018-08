Partielle Sonnenfinsternis 11. August 2018: Wo kann man sie sehen?

Somit wird nicht die gesamte Sonne verdunkelt, sondern es bleibt eine Sichel zu sehen.

Wann geht es los?

Die partielle Finsternis beginnt um etwa 10 Uhr MESZ und dauert rund 3,5 Stunden. Der Punkt der maximalen Verdunkelung wird laut Experten um 11.46 Uhr erwartet.

Welche Ausrüstung wird benötigt?

Wie bei totalen Sonnenfinsternis wird empfohlen, eine Schutzbrille zu tragen. Längeres gucken in die Sonne kann langfristige Augenschäden verursachen.

Wo ist die partielle Finsternis zu sehen?

In Zentraleuropa kann man die Finsternis nicht sehen. Dafür aber in einigen Regionen in Skandinavien, Sibirien, Ostasien, Grönland und Kanada.

In diesen Städten ist die teilweise Finsternis zu sehen:

Nuuk, Grönland

Qaanaaq, Grönland

Danmarkshavn, Grönland

Longyearbyen, Spitzbergen, Norwegen

Rovaniemi, Finnland

Reykjavík, Island

Pond Inlet, Nunavut, Kanada

Resolute Bay, Nunavut, Kanada

Eureka, Nunavut, Kanada

Moskau, Moskau, Russland

Pewek, Tschukotka, Russland

Magadan, Magadan, Russland

Werchojansk, Sacha (Jakutien), Russland

Jakutsk, Sacha (Jakutien), Russland

Krasnojarsk, Krasnojarsk, Russland

Irkutsk, Irkutsk, Russland

Ulaanbaatar, Mongolei

Peking, Peking, China

Seoul, Südkorea

Pjöngjang, Nordkorea

Haben Sie die totale Mondfinsternis vor zwei Wochen verpasst? Hier sehen Sie unsere Auswahl der schönsten Bilder.