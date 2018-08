Pilotenstreik bei Ryanair: 55 000 Passagiere betroffen

Es sind nur wenige Ryanair-Maschinen, die sich am Freitag in Berlin überhaupt bewegten. Der bislang größte Pilotenstreik bei Europas Billig-Airline Nummer 1 traf vor allem die Standorte in Deutschland: 250 Flüge hatte Ryanair hier vorsorglich gestrichen.

An Standorten wie Frankfurt und Berlin blieben am Freitagmorgen sämtliche Flugzeuge am Boden, und an den Schaltern herrschte gähnende Leere. Im Laufe des Tages landeten die ersten Ryanair-Maschinen aus nicht bestreikten Ländern und hoben auch wieder mit neuen Passagieren zu weiteren Zielen ab