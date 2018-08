Ryanair-Streik: 32 von 48 Flügen in Berlin-Schönefeld fallen aus

Von denen, die da sind, sind einige sehr wütend, weil sie fürchten, auf der Weiterreise mit der Bahn von den Folgen der Unwetter betroffen zu werden. Vor der Kamera wollte sich am Morgen niemand gerne zum Streik äußern.

Normalerweise ist der Check-in in der Urlaubszeit voll von Passagieren, aber heute ist es ziemlich ruhig. Hier in Berlin Schoenefeld fallen an diesem Freitag 32 von 48 Ryanair-Flügen aus. Piloten in Deutschland, Belgien, Irland Schweden und der Niederlanden streiken, sie fordern vor allem bessere Arbeitsbedingungen.