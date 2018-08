Flieger, grüß mir die Sonne – aber ein bisschen später

Der Start von Parker war ursprünglich in einem Zeitfenster am Samstagmorgen zwischen 9.33 Uhr und 10.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit geplant. Jetzt will die NASA am Sonntag einen weiteren Startversuch unternehmen.

Mit der 1,5 Milliarden Dollar teuren Parker-Mission wollen Wissenschaftler der Sonne so nahe kommen wie nie zuvor. Die Sonde soll bis 2025 Informationen in der Atmosphäre unseres Heimatsterns sammeln und Erkenntnisse über unser Sonnensystem liefern. Auch Rückschlüsse auf andere Sterne erhoffen sich die Forscher.