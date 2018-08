Schildkröte bekommt Geburtstagsbesuch

In Pakistans Megastadt Karachi leben neben Zigmillionen Menschen, aber auch einige Tiere. Julie wohnt im Zoo von Karachi, und die Spornschildkröte feierte auf Betreiben ihrer Betreuer einen besonderen Ehrentag: Ihren 50. Geburtstag.

Zu Ehren von Julie gab es Kuchen in Schildkrötenform und Glückwunschkarten. Als Besucher kam neben menschlichen Gratulanten aufch eine kleine Vierzehenschildkröte, herausgeputzt mit einem roten Band.

Julie wiegt 150 Kilo und zählt damit zu den größeren Vertretern ihrer Art und hat bei guter Pflege noch einige Jahrzehnte an Lebenserwartung vor sich. Spornschildkröten kommen in der Natur in Afrika vor. Sie gelten als bedrohte Art.