Mali: Stichwahl unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen

Unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen haben die Bürger in Mali am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. In einer Stichwahl mussten sich die Wähler zwischen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keïta und Oppositionsführer Soumaïla Cissé entscheiden.

Keïta galt vor der Wahl als klarer Favorit. Er hatte bei der ersten Abstimmungsrunde vor zwei Wochen rund 42 Prozent der Stimmen erhalten.