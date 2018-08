Tivoli feiert 175. Geburtstag

Der zweitälteste Freizeitpark der Welt feiert am Mittwoch Geburtstag: Im Sommer 1843, also vor 175 Jahren, wurde der Tivoli in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen eröffnet.

Die Anlage hat sich seitdem zu einem der beliebtesten Vergnügungsparks in Europa entwickelt. Mit 4,6 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr ist der Tivoli sogar der meistbesuchte Saisonpark der Welt.