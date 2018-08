Wieder kein Hafen in Sicht für die Aquarius

Wieder wartet die Aquarius mit geretteten Flüchtlingen an Bord auf die Erlaubnis, einen Hafen ansteuern zu können: Das Rettungsschiff der deutsch-französischen Nichtregierungsorganisation "SOS Mediterranee" kreuzt mit mehr als 140 Geretteten vor der libyschen Küste. Zusammen mit "Ärzte ohne Grenzen" appellierte sie an die europäischen Regierungen, ihnen "rasch" einen sicheren Hafen zu nennen, an dem die Flüchtlinge an Land können.

"Viele Boote, viele Handelsschiffe, die Menschen retteten, mussten tagelang darauf warten, einen sicheren Hafen ansteuern zu können. Wir befürchten, dass das die Kapitäne von ihrer Pflicht abhält, Menschen aus Seenot zu retten. Schiffe haben schon ihren Kurs geändert, um Menschen in Not nicht helfen zu müssen", sagt Aloys Vimard von Ärzte ohne Grenzen.