Feinschmecker aufgepasst: Oktopus immer teurer

In Spanien schießen die Oktopus-Preise in die Höhe. Die Weichtiere aus der Familie der Kraken kommen vor allem in Galizien gerne auf den Teller. Auf den örtlichen Fischmärkten ist der Kilopreis in den vergangenen zwei Jahren um rund zehn Euro gestiegen. Mittlerweile werden teilweise fast 18 Euro pro Kilo verlangt.