Türkische Wirtschaft: Ankara will negative Berichterstattung ahnden

Die Krise der türkischen Lira macht der deutschen Börse zum Start der Woche weiter zu schaffen. Um 0,6 Prozent schwächer als bei Handelsschluss am Freitag startete der Dax am Montag in den Handel, mit 12.347 Punkten. Die wachsende Wirtschaftskrise in der Türkei hat das Vertrauen der Anleger erschüttert.