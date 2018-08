Rogers Cup: Nadal siegt in Toronto

Nein, ihn hatte der junge Grieche dann nicht bezwingen können: der Spanier Rafael Nadal hat den Rogers Cup in Toronto gewonnen. Es ist der 33. Masterstitel seiner Karriere. Das Tennis-Märchen des 20-jährigen Stefanos Tsitsipas ist mit der Niederlage in seinem ersten ATP-Masters-Tunier, zumindest hier in Kanada, erst einmal beendet.