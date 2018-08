Speed-Rekord am Mont Blanc

Der Schweizer Extrembergsteiger Dani Arnold hat an der Nordwand der Grandes Jorasses einen neuen Rekord aufgestellt.

Der Weltklasse-Alpinist bezwang die 1200 Meter hohe Nordwand im Mont-Blanc-Massiv über die Cassin-Route in sensationellen 2:04 Stunden.

In den Jahren 2016 und 2017 hatte das Wetter einen Versuch unmöglich gemacht, diesmal gelang der Speed-Rekord auf den Walkerpfeiler in 4208 Meter Höhe.

Mit der besten Zeit am Mont Blanc und der schnellsten Zeit an der Nordwand des Matterhorns hält Dani Arnold aktuell die Rekorde an zwei von drei großen Nordwänden der Alpen.