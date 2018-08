Tote Migranten in Kroatien aufgefunden

In der Nähe des kroatischen Dorfs Tomici an der Grenze zu Slowenien sind in einem Wald zwölf Menschen aufgefunden worden, zwei von ihnen waren tot. Nach Angaben der Polizei handelt es sich offenbar um Flüchtlinge. Nun werde eine Ermittlung eingeleitet, um die Hintergründe zu klären.

"Zwei von ihnen waren zuvor zwei Mal durchs Dorf gelaufen, auf der Suche nach einem Lebensmittelladen, das war so gegen sechs Uhr am Morgen. Sie hatten auch Erfolg. Gegen 10 Uhr sind sie zurück in den Wald gegangen", so ein Einwohner des Dorfs.

Zwar liegt die von vielen Migranten genutzte Route nach Europa in der Nähe, doch wurden die zwölf Menschen weiter südlich gefunden. Viele Flüchtlinge versuchen, durch den Fluß Kolpa nach Slowenien und dann in die Europäische Union zu gelangen.