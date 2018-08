10.000 bis 20.000 IS-Dschihadisten in Syrien und Irak - mehr als zuvor in Afghanistan

In Mossul im Irak haben die Regierungstruppen die IS-Dschihadisten schon vor mehr als einem Jahr vertrieben, doch einem UN-Bericht zufolge halten sich noch immer 20.000 bis 30.000 Kämpfer der Terrormiliz im Irak und in Syrien auf. Zudem nimmt die Zahl der islamistischen Kämpfer in Afghanistan zu.