Zum Tango gehören immer zwei - das gilt besonders für die Weltmeisterschaften, die diese Woche in Buenos Aires stattfinden.

500 Tanzpaare aus der ganzen Welt treten in zwei Kategorien an: der traditionellere Salon-Tango und die extravagentere Stage-Variante.Die Tango-Weltmeisterschaft findet jährlich im Rahmen des Buenos Aires Tango Festival in der argentinischen Hauptstadt statt.